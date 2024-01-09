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08:44, 9 января 2024Мир

В США военный попал в тюрьму за продажу секретных данных Китаю

NYP: военный ВМС США приговорен к 2 годам тюрьмы за продажу данных разведке КНР

Фото: PO 2nd Class Michael Lopez / U.S. Navy Photo

Военнослужащий военно-морских сил (ВМС) США Вэньхен Чжао был приговорен окружным судьей штата Калифорния к двум годам тюрьмы за продажу конфиденциальных военных данных разведке КНР. Об этом пишет New York Post (NYP).

По сообщению Минюста США, Чжао, имевший допуск к секретным данным, тайно собирал и передавал в Китай информацию, касающуюся оперативной безопасности американских ВМФ, военных учений и расположения критически важной инфраструктуры.

В октябре прошлого года Чжао признался, что получил взятку почти в 15 тысяч долларов от офицера китайской разведки в период с августа 2021 года по май 2023 года, когда он работал на военно-морской базе округа Вентура в Порт-Уенеме, что попадает под уголовные статьи о преступном сговоре и взятке.

«Когда с ним связался сообщник [со стороны китайской разведки], обвиняемый вместо того, чтобы сообщить об этом ВМФ, предпочел деньги, а не защиту национальной безопасности Соединенных Штатов», — прокомментировал в ходе судебного процесса помощник генерального прокурора по национальной безопасности США Мэтью Олсен.

Ранее глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей признал преимущество китайской разведки над американской. По его словам, Вашингтон обеспокоен попытками китайских агентств собирать разведывательную информацию через личные контакты. По данным американских чиновников, разведка Китая стремится внедрить агентов в правительстве США, а также в технологических компаниях и оборонной промышленности.

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      Виктория Кондратьева
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