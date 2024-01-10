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13:12, 10 января 2024Россия

Путин пообещал серьезно раненным возможность продолжать служить в армии

Путин: после серьезных ранений можно будет по желанию служить в ВС России

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Получившие серьезные ранения бойцы смогут продолжать служить в Вооруженных силах (ВС) России. Об этом во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«В соответствии с действующим законом, люди, получившие соответствующую травму, не могут служить в вооруженных силах. И мы это сейчас поменяем. Министерство обороны вышло с таким предложением, безусловно, мы это поддержим», — пояснил глава государства.

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Он добавил, что если человек получил травму, то он может продолжать служить в военкомате или выполнять аналогичные функции. Президент также пообещал поменять соответствующий закон. Путин добавил, что сейчас на местах лечения военнослужащих решаются вопросы о пригодности к службе получивших ранения бойцов.

Ранее глава государства пообещал разобраться с конкретными примерами жалоб на задержку выплат за специальную военную операцию (СВО). «Если что-то
не приходит вовремя, с задержками, то это просто проявление бюрократических сбоев в худшем смысле этого слова», — пояснил Путин.

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      Никита Абрамов
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