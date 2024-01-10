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20:19, 10 января 2024Россия

Путин прибыл в Хабаровск

Президент России Путин прилетел в Хабаровск

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск. Об этом 10 января сообщает РИА Новости.

Планируется, что главе государства покажут комплексные планы развития дальневосточных городов. Помимо того, президент может пообщаться с представителями местного бизнеса, а также посетить мультстудию, где будет обсуждаться вопрос создания креативных кластеров в регионах. Кроме этого, в планах у президента встреча с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Ранее в этот же день глава государства прибыл на Чукотку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя его поездку, заявил, что теперь Путин видел всю страну. «Это его первый приезд. Это единственный регион, где он доселе не был. Теперь можно сказать, что он видел всю Россию», — сказал представитель Кремля.

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      Никита Абрамов
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