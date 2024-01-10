Российские учителя смогут награждать учеников за достижения в учебе

Педагоги смогут поощрять школьников наградами в Сферуме

Педагоги смогут мотивировать и поощрять школьников за достижения в учебе и спорте благодаря разделу «Награды», который появился в учебном профиле образовательной платформы Сферум в VK Мессенджере, следует из поступившего «Ленте.ру» пресс-релиза.

«Учителя с верифицированным учебным профилем Сферума в VK Мессенджере могут выдавать награды школьникам прямо в чате класса или личной переписке. Награды будут видны в учебных профилях детей», — сказано в сообщении. На старте доступно шесть наград, каждую из которых ученик может получить один раз, но она навсегда останется в учебном профиле.

Так, за отличный доклад ученики могут получить награду «Звездный час», за активную работу на уроке — «Хочу все знать», за поддержку одноклассников — «Надежный помощник». Предусмотрены также знаки отличия для победителей городской олимпиады — «Пришел, увидел, все решил», а также обладателей спортивных достижений — «Чемпионский настрой». За активность на уроке физкультуры или победу на соревновании ученик может получить награду «Школьный чемпион».

Кроме того, пользователям Сферума в VK Мессенджере стала доступна расшифровка видеозвонков, благодаря которой можно получать протоколы педагогических совещаний или родительских собраний. Также разработчики добавили функцию важных сообщений, которая поможет не пропустить в переписке нужную информацию.

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере — информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве.