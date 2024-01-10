В Грузии ограничили доступ в храм с иконой со Сталиным

Патриархия Грузии ограничила доступ в храм после инцидента с иконой со Сталиным

Патриархия Грузии ограничила доступ в главный храм Грузии Цминда Самеба (кафедральный собор Святой Троицы) после скандала вокруг иконы с изображением Иосифа Сталина. Об этом сообщает Pirveli.

Как отмечается, 10 и 11 января будет ограничен доступ в собор представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Поводом для ограничений стал инцидент с обливанием краской иконы Матроны Московской, на которой также присутствует изображение Сталина.

Как рассказали в Службе по связям с общественностью Патриархии Грузии, решение принято, чтобы избежать дальнейших недоразумений и напряженности в храме.

7 января грузинский историк и политик Гиорги Канделаки рассказал о появлении иконы с изображением Сталина в Цминда Салеба. Канделаки возмутился тем, что изображение, как он выразился, «инициатора разрушения Грузии» поместили в священном месте.