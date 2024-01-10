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13:45, 10 января 2024Бывший СССР

В Грузии ограничили доступ в храм с иконой со Сталиным

Патриархия Грузии ограничила доступ в храм после инцидента с иконой со Сталиным

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Патриархия Грузии ограничила доступ в главный храм Грузии Цминда Самеба (кафедральный собор Святой Троицы) после скандала вокруг иконы с изображением Иосифа Сталина. Об этом сообщает Pirveli.

Как отмечается, 10 и 11 января будет ограничен доступ в собор представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Поводом для ограничений стал инцидент с обливанием краской иконы Матроны Московской, на которой также присутствует изображение Сталина.

Как рассказали в Службе по связям с общественностью Патриархии Грузии, решение принято, чтобы избежать дальнейших недоразумений и напряженности в храме.

7 января грузинский историк и политик Гиорги Канделаки рассказал о появлении иконы с изображением Сталина в Цминда Салеба. Канделаки возмутился тем, что изображение, как он выразился, «инициатора разрушения Грузии» поместили в священном месте.

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      Юрий Леонов
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