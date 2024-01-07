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05:23, 7 января 2024Интернет и СМИ

В главном храме Грузии появилась икона с изображением Сталина

В грузинском храме Цминда Самеба заметили икону с изображением Сталина

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В главном храме Грузии Цминда Самеба (кафедральном соборе Святой Троицы), расположенном в Тбилиси, появилась икона с изображением советского политического и государственного деятеля, революционера Иосифа Сталина. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал историк и политик Гиорги Канделаки.

Канделаки возмутился тем, что изображение, как он выразился, «инициатора разрушения Грузии», который участвовал в гонениях на духовенство, поместили в священном месте. «Очередной успех российской информационной машины, которую пора заметить», — подписал видео политик.

Ранее сообщалось, что глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион высказался против наличия мозаичного изображения советского вождя Иосифа Сталина на стене главного храма Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что в храмах портретов гонителей церкви быть не должно.

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      Александра Синицына
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