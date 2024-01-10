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00:32, 10 января 2024Мир

В Швеции заявили о росте цен на боеприпасы для ВСУ

ВС Швеции: цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил о росте цен на боеприпасы для ВСУ, сообщает Sveriges Radio.

По его словам, по сравнению с весной прошлого года цены на боеприпасы для украинской армии выросли в 5-10 раз. Клаэссон пояснил, что к нехватке боеприпасов привели массивное перевооружение Европы и военные поставки Киеву. Он подчеркнул, что это способствует колоссальному спросу и конкуренции.

Ранее издание The New York Times сообщило, что США скоро не смогут продолжать поставлять Киеву ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Стоимость каждой ракеты составляет от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

В декабре министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен по итогам переговоров со шведским коллегой Полом Йонсоном заявил, что страны направят Вооруженным силам Украины боевые машины CV90 на сумму 263,6 миллиона долларов. Уточняется, что, помимо машин, страны передадут Украине запчасти и боеприпасы, а также заключат многолетний договор о техническом обслуживании.

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      Марина Совина
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