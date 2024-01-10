Названо число высаженных предприятиями «Роснефти» деревьев за год

Предприятия «Роснефти» высадили более 8,3 млн деревьев в 2023 году

«Роснефть» подвела итоги лесовосстановительных мероприятий, которые были выполнены дочерними предприятиями компании в 2023 году. На территории Красноярского края, Иркутской, Самарской, Тюменской и Оренбургской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округах, а также Удмуртии и Башкирии было высажено более 8,3 миллиона сеянцев и саженцев деревьев.

«РН-Юганскнефтегаз» высадил в текущем году порядка 3,4 миллиона саженцев хвойных деревьев, что в два раза превышает объемы предыдущего года. Общая площадь насаждений составила около 1 тысячи га.

В 2023 году «Самотлорнефтегаз» на площади 157 га высадил 575 тысяч саженцев сосны обыкновенной, что является абсолютным рекордом для предприятия. Для защиты леса от природных возгораний нефтяники проложили по его периметру минерализованные полосы шириной около полутора метров, а также установили информационные стенды. В рамках озеленения общественных пространств города Нижневартовска сотрудники предприятия высадили 50 саженцев яблони сибирской ягодной на территории мемориального комплекса «Покорителям Самотлора». Кроме того, совместно с активистами «Движения Первых» в городе высажено более 1,2 тысяч деревьев и кустарников.

Сотрудники «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и «Востсибнефтегаз» в рамках программы по лесовосстановлению высадили более 1,5 миллиона саженцев ели, сосны и кедра.

Почти 400 тысяч саженцев сосны и сибирской ели высадили нефтяники «РН-Ванкор» на территории Усольского, Кодинского, Тарутинского лесничеств Красноярского края и Таркосалинского лесничества Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, в городе Красноярске, рядом с офисом «РН-Ванкор», нефтяники высадили рябиновую аллею.

Предприятие «РН-Уватнефтегаз» в прошлом году на 63 процентов увеличило объемы лесовосстановительных мероприятий, высадив около 2 млн саженцев сосны и ели сибирской на территории более 550 га.

В 2023 году работники «Башнефти» высадили 515 тысяч саженцев деревьев на площади более 178 га в Республике Башкортостан. Также экологические мероприятия прошли на территории Тюменской, Оренбургской и Челябинской областей, Удмуртской Республики.

«Харампурнефтегаз» проводит масштабную работу по сохранению и восстановлению природных ресурсов региона. В этом году нефтяники озеленили парк «Оз. Окуневое» в Тарко-Сале, восстановили лесной массив в селе Успенка Тюменской области, пострадавший от природного возгорания. В 2023 году работники предприятия высадили свыше 40 тысяч саженцев сосны в рамках природоохранных и природовосстановительных мероприятий.

Волонтеры Куйбышевского НПЗ высадили 1,3 тысячи саженцев дуба и 600 саженцев сибирского кедра на территории Самарской области.

Сотрудники «Оренбургнефти» совместно с активистами «Движения Первых» высадили саженцы ясеня и вяза вблизи оживленной транспортной магистрали одного из нефтяных центров региона в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Кроме того, компания организовала экологическую акцию по сбору желудей, собрав с жителями региона более 300 кг плодов дуба для дальнейшего посева на территории государственного лесного фонда.

В рамках лесовосстановительных работ «Самаранефтегаза» в Ставропольском районе Самарской области появилось более 3,5 тысяч саженцев деревьев различных пород. Эковолонтеры Сызранского НПЗ провели несколько лесовосстановительных акций, в ходе которых высадили около 4,5 тысяч деревьев.

При поддержке Новокуйбышевского НПЗ на территории учебных заведений городского округа Новокуйбышевск высажено более 300 саженцев хвойных деревьев — сибирского кедра, сосны и ели. Ежегодно предприятия самарской площадки «Роснефти» принимают участие в экологических акциях по благоустройству природных рекреационных зон — «Родники Самарской области», «Мы чистим мир», проводит плоггинг-забеги на территории национального парка «Самарская Лука», акции по озеленению и благоустройству городской территории.

Около 200 тысяч саженцев ели на площади более 50 га в различных районах Удмуртской Республики высадили сотрудники «Удмуртнефти». Также в рамках международной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» сотрудники компании совместно с волонтерами и учащимися «Роснефть-классов» высадили ели на территории Яганского лесничества и дубы в зоологическом парке Удмуртии.

Сотрудники научного института Компании в Ижевске в рамках всероссийской волонтерской акции «Посади лес» высадили 10 тысяч молодых елей в Завьяловском районе Удмуртии.

В 2023 году предприятие «Верхнечонскнефтегаз» провело работы по лесовосстановлению в Иркутской области на площади свыше 66 га, где было высажено более 143 тысяч саженцев сосны сибирской.

«СевКомНефтегаз» и «Сибнефтегаз» суммарно высадили в этом году более 140 тысяч саженцев сосны обыкновенной на территории Ноябрьского лесничества Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сотрудники предприятий Компании и члены их семей регулярно участвуют в различных экологических акциях: «Зеленая весна», «День посадки леса», «Сохраним лес», проводят субботники и очистку береговых зон, поддерживают проект «зеленый офис», помогают ботаническим садам и зоопаркам.

