Звезда турецких сериалов умерла во время чтения сценария

TRT: звезда турецких сериалов Айла Алган умерла в 86 лет от кровоизлияния в мозг

Умерла звезда турецких фильмов и сериалов Айла Алган. Об этом сообщает TRT.

У 86-летней актрисы произошло кровоизлияние в мозг во время чтения нового сценария. Артистку экстренно госпитализировали, но медики не смогли ее спасти.

Айла Алган известна по ролям в сериале «Тысяча и одна ночь» и в фильме «Последний гарем». Она работала более чем в 50 проектах.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя племянница звезды турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел вылечилась от рака. Медики обнаружили у Айлин Мави злокачественную опухоль в марте 2022 года.