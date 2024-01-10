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08:25, 10 января 2024Культура

Звезда турецких сериалов умерла во время чтения сценария

TRT: звезда турецких сериалов Айла Алган умерла в 86 лет от кровоизлияния в мозг

Фото: pixabay.com

Умерла звезда турецких фильмов и сериалов Айла Алган. Об этом сообщает TRT.

У 86-летней актрисы произошло кровоизлияние в мозг во время чтения нового сценария. Артистку экстренно госпитализировали, но медики не смогли ее спасти.

Айла Алган известна по ролям в сериале «Тысяча и одна ночь» и в фильме «Последний гарем». Она работала более чем в 50 проектах.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя племянница звезды турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел вылечилась от рака. Медики обнаружили у Айлин Мави злокачественную опухоль в марте 2022 года.

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      Марина Совина
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