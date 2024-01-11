43-летняя россиянка потеряла мать и сбежала из дома в одних тапках и футболке

KP.RU: в Новосибирске женщина потеряла мать и сбежала из дома в одной футболке

В Новосибирске 43-летняя женщина потеряла мать и сбежала из дома в тапках и одной футболке. Как рассказал KP.RU муж россиянки, ее не могут найти уже вторую неделю.

Мужчина отметил, что все произошло в Октябрьском районе города 3 января. Он указал, что ночью у них в доме сильно задымилась печь. «Я вышел посмотреть, что произошло. В доме никого не было, вышел на веранду, а там лежит теща, рядом жена сидит. Я пощупал руку тещи — пульса нет», — поделился житель Новосибирска.

По словам россиянина, затем он отправился вызывать бригаду скорой помощи. Когда вернулся назад, супруги не было. Мужчина обратил внимание, что дверь открыта нараспашку. После этого мужчина обошел ближайшие улицы, но жены нигде не обнаружил. Прибывшие по вызову медики посоветовали новосибирцу обратиться в полицию. К поискам также подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Они распространили ориентировки в соцсетях и прочесывали район.

Некоторые жители Новосибирска признались, что видели женщину и предложили ей помощь. По их словам, россиянка не воспользовалась их предложением и продолжила путь.

В день исчезновения на женщине были черные прорезиненные тапочки и зеленая футболка с коротким рукавом. Ее рост 160 сантиметров, она плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.

Ранее сообщалось, что в Чите женщина выкрала из больницы двухлетнего сына, которого изъяли из семьи, и пропала.