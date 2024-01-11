Двух редких котов задержали при вылете из России

Двух редких африканских котят без документов попытались тайком вывезти из России

Двух редких котят, африканских сервалов, попытались тайком вывезти из России. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова у себя в Telegram-канале.

Чиновница сообщала, что экзотических животных задержали в одном из российских аэропортов. «Вероятно, их хотели продать на черном рынке, документов на вывоз не было, мы сертификат для перемещения за границу не выдавали», — пояснила она.

По словам Радионовой, какая судьба ждала бы котят, предсказать невозможно. Она также отметила, что у животных наблюдались небольшие признаки истощения, однако их состояние оценивается как удовлетворительное.

«В таком возрасте малыши еще должны находиться с мамой, перенимать у нее манеры поведения, обучаться необходимым навыкам выживания», — подчеркнула глава Росприроднадзора. Радионова добавила, что их временно отправят в Липецкий зоопарк, а потом определят и на постоянное место жительства.

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