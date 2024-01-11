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16:29, 11 января 2024Путешествия

Двух редких котов задержали при вылете из России

Двух редких африканских котят без документов попытались тайком вывезти из России

Фото: Andreas Gora / Globallookpress.com

Двух редких котят, африканских сервалов, попытались тайком вывезти из России. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова у себя в Telegram-канале.

Чиновница сообщала, что экзотических животных задержали в одном из российских аэропортов. «Вероятно, их хотели продать на черном рынке, документов на вывоз не было, мы сертификат для перемещения за границу не выдавали», — пояснила она.

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По словам Радионовой, какая судьба ждала бы котят, предсказать невозможно. Она также отметила, что у животных наблюдались небольшие признаки истощения, однако их состояние оценивается как удовлетворительное.

«В таком возрасте малыши еще должны находиться с мамой, перенимать у нее манеры поведения, обучаться необходимым навыкам выживания», — подчеркнула глава Росприроднадзора. Радионова добавила, что их временно отправят в Липецкий зоопарк, а потом определят и на постоянное место жительства.

Ранее в январе российская туристка привезла из Перу спрятанные в плитке шоколада наркотики и попалась на таможне. 40-летнюю Ирину из Кудрово остановили в петербургском аэропорту Пулково, когда она возвращалась на родину из южноамериканской страны через Панаму и Турцию.

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