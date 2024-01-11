Двух редких котов задержали при вылете из России
Двух редких котят, африканских сервалов, попытались тайком вывезти из России. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова у себя в Telegram-канале.
Чиновница сообщала, что экзотических животных задержали в одном из российских аэропортов. «Вероятно, их хотели продать на черном рынке, документов на вывоз не было, мы сертификат для перемещения за границу не выдавали», — пояснила она.
По словам Радионовой, какая судьба ждала бы котят, предсказать невозможно. Она также отметила, что у животных наблюдались небольшие признаки истощения, однако их состояние оценивается как удовлетворительное.
«В таком возрасте малыши еще должны находиться с мамой, перенимать у нее манеры поведения, обучаться необходимым навыкам выживания», — подчеркнула глава Росприроднадзора. Радионова добавила, что их временно отправят в Липецкий зоопарк, а потом определят и на постоянное место жительства.
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