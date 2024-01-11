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14:16, 11 января 2024Путешествия

Россиянка привезла из Перу спрятанные в шоколаде наркотики и попалась на таможне

Туристка привезла из Перу в Петербург спрятанный в шоколаде лист коки и попалась

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Российская туристка привезла из Перу спрятанные в плитке шоколада наркотики и попалась на таможне. Об этом пишет издание Baza.

По данным источника, 40-летнюю Ирину из Кудрово остановили в петербургском аэропорту Пулково, когда она возвращалась на родину из южноамериканской страны через Панаму и Турцию.

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При осмотре личных вещей туристки таможенники обратили внимание на плитку шоколада с надписью Сoca leaf stevia. Отмечается, что через прорезь в упаковке работники авиагавани заметили лист коки, из которого делают кокаин. Поэтому шоколад отправили на экспертизу.

Позже специалисты определили, что лист настоящий. «Он весил всего 0,0875 грамма, — говорится в сообщении. — Теперь женщине может грозить до семи лет лишения свободы по статье о контрабанде наркотических средств».

Ранее в декабре другой российский турист попытался незаконно ввезти в Минеральные Воды из Дубая десятки тысяч долларов. Таможенники в аэропорту Минвод обнаружили в рюкзаке прилетевшего из ОАЭ 51-летнего россиянина сокрытые от контроля 51,6 тысячи долларов (около 4,7 миллиона рублей).

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      Фариза Бацазова
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