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19:10, 11 января 2024Экономика

Кошку Тейлор Свифт признали одной из самых богатых в мире

Портал AllAboutCats оценил состояние кошки Тейлор Свифт в 97 миллионов долларов

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Кошку певицы Тейлор Свифт, названную в честь персонажа из сериала «Закон и порядок: Специальный корпус» Оливией Бенсон, признали одним из самых богатых домашних питомцев в мире. Эксперты портала AllAboutCats оценили ее состояние в 97 миллионов долларов, что соответствует третьей позиции в глобальном рейтинге.

Девятилетнюю Оливию Бенсон, которая зарабатывает за счет съемок в клипах хозяйки и рекламных роликах, а также участвуя в продвижении собственной линии товаров, опередили только кошка Нала с 4 миллионами подписчиков в соцсетях (100 миллионов долларов), а также немецкая овчарка Гюнтер VI (500 миллионов долларов), принадлежащая владельцу медиакомпании The Gunther Corporation Маурицио Миану.

Фото: PLANET PHOTOS / Globallookpress.com

Кошка певицы оказалась более чем в два раза богаче ее бойфренда — игрока в американский футбол Трэвиса Келси, пока заработавшего 40 миллионов долларов за счет зарплаты и рекламных контрактов.

Саму Свифт благодаря успеху ее музыкального тура Eras в октябре 2023 года официально признали миллиардершей, а спустя два месяца журнал Time назвал ее человеком года. Агентство Bloomberg отмечало, что гастроли певицы помогли увеличить американский ВВП на 4,3 миллиарда долларов.

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      Дмитрий Воронин
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