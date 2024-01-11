Минобороны наградило главу российского региона за содействие военным

В Ростовской области сообщили о награждении Минобороны главы региона Голубева

Минобороны России наградило губернатора Ростовской области Василия Голубева за оказание помощи военным. Об этом сообщило правительство региона в Telegram.

Власти Ростовской области опубликовали фотографию почетной грамоты на имя главы региона. Военное ведомство отметило содействие Голубева в решении задач, возложенных на Вооруженные силы. Документ подписан главой Минобороны Сергеем Шойгу.

«161.ру» отмечает, что Минобороны не в первый раз отмечает заслуги главы Ростовской области. По данным издания, Голубева награждали в 2021, 2022 и 2023 году.

Голубев, как и другие российские губернаторы, постоянно информирует население о происшествиях, связанных с ходом специальной военной операции. Так, утром 11 января он сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников в небе над регионом.