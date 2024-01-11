Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 11 января 2024Россия

Минобороны наградило главу российского региона за содействие военным

В Ростовской области сообщили о награждении Минобороны главы региона Голубева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минобороны России наградило губернатора Ростовской области Василия Голубева за оказание помощи военным. Об этом сообщило правительство региона в Telegram.

Власти Ростовской области опубликовали фотографию почетной грамоты на имя главы региона. Военное ведомство отметило содействие Голубева в решении задач, возложенных на Вооруженные силы. Документ подписан главой Минобороны Сергеем Шойгу.

«161.ру» отмечает, что Минобороны не в первый раз отмечает заслуги главы Ростовской области. По данным издания, Голубева награждали в 2021, 2022 и 2023 году.

Голубев, как и другие российские губернаторы, постоянно информирует население о происшествиях, связанных с ходом специальной военной операции. Так, утром 11 января он сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников в небе над регионом.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестованному за выстрел в жительницу Луганска Герою России добавили еще одну статью. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

      Российские FPV-дроны в зоне СВО получили оптическое донаведение

      Рыбаки поймали «предвещающего бедствия» сельдяного короля длиной 11 метров

      Calvin Klein заработал миллионы долларов на фото звезды «Бесстыжих» в трусах

      Молдавия оказалась на предпоследнем месте в рейтинге армий

      Подозреваемого в хищении иконы Божией Матери задержали в Петербурге

      На Украине заявили об умении России эффективно бороться с дронами

      Россия запретила въезд двум высокопоставленным политикам Молдавии

      Минобороны США отреагировало на слухи о работе Свифт на ведомство

      Сожитель избил стулом москвичку и отрезал ей палец

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости