Раскрыты подробности смерти главного фигуранта дела о хищениях на Восточном

Раскрыты подробности смерти фигуранта дела о хищения на Восточном Волкодава

Главный фигурант уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергей Волкодав перед смертью сошел с ума от постоянных избиений. Подробности ЧП раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным издания, вызванные к покалеченному Волкодаву в СИЗО медики диагностировали у него расстройство личности, наступившее из-за сильных повреждений головного мозга. У обвиняемого были сломаны кости лица. Сначала бизнесмен находился в больнице при СИЗО, а 30 декабря 2023 года его экстренно перевели в городскую больницу с субдуральной гематомой с кровоизлиянием. Две недели врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В свою очередь, управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявило, что информация об избиении Волкодава в СИЗО и получение им травм в период содержания под стражей не соответствует действительности. 30 декабря его направили в городскую больницу №13 для проведения обследования. Сразу после положительного заключения о наличии тяжелого заболевания он был освобожден из-под стражи.

Бизнесмен был задержан 25 августа 2023 года, а через несколько месяцев заключен под стражу. По версии следствия, Волкодав, занимая пост главы компании «Цветлит», похитил один миллиард рублей при выполнении госконтрактов.