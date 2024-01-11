В патриархии Грузии собрались переписать икону с изображением Сталина

Патриархия православной церкви в Грузии: икону со Сталиным необходимо переписать

Икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина, которая хранится в кафедральном Соборе Святой Троицы в Тбилисси, необходимо переписать, убрав советского лидера. Об этом заявила Патриархия православной церкви в Грузии.

«Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской православной церковью (…) необходимо изменить упомянутый эпизод», — отмечается в пресс-релизе.

Архиерейская канцелярия предлагает дарителям внести изменения в икону самостоятельно, обратившись к другим сюжетам агиографии Матроны, или этим займутся в Тбилисси.

Ранее доступ к Собору Святой Троицы был ограничен по решению католикос-патриарха всея Грузии Илии II, после того, как неизвестный облил икону краской.