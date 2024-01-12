Археологи раскопали греческий храм со следами жертвоприношений

В Греции раскопали храм VII века до н.э., где проводили жертвоприношения богам

Археологи из Греции раскопали на острове Эвбея древний храм Артемиды. Об этом сообщает Ancient Origins.

После четырех лет раскопок исследователи обнаружили храм Артемиды Амаринтос, который датируется VII веком до нашей эры. Довольно крупный объект длиной 34 метра оказался в поразительно хорошем состоянии. Внутри обнаружили множество артефактов: вазы, оружие, украшения. Среди находок была и изящно высеченная голова из слоновой кости с египетскими чертами, которую удалось восстановить, несмотря на плохое состояние.

Предположительно, в храме проводили жертвоприношения. В ходе ритуала животное подводили к алтарю, где закалывали. После тушу разделывали, а отдельные части — внутренние органы, кости и другие несъедобные части — поджигали, таким образом «отдавая» их богам.

На стенах ученые нашли следы пожара, позволяющие предположить, что храм был частично разрушен во второй половине VI века до нашей эры. После этого его частично восстановили при помощи сырцового кирпича, а к концу века полностью перестроили. Под постройкой были обнаружены остатки сооружений более ранних периодов, в том числе здание, которое датировали VIII веком до нашей эры. Также были найдены бронзовые фигурки животных и терракотовая голова быка позднего бронзового века.

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