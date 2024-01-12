Бывшего главу Красспорта осудили на восемь лет за взятки и мошенничество

Экс-главу Красспорта осудили на восемь лет за мошенничество и коррупцию

Бывшего руководителя главного управления по физической культуре и спорту (Красспорт) администрации Красноярска приговорили к семи годам и восьми месяцам лишения свободы за коррупцию и мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи статьи 290 (Получение должностным лицом взятки в виде имущества и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в крупном размере) и части 3 статьи 159 («Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима и должен выплатить штраф на сумму 2,3 миллиона рублей.

По данным ведомства, с декабря 2020 года по июнь 2022-го фигурант получил от директора МАУ «ЦСК» строительные, горюче-смазочные материалы и транспортные услуги на 450 тысяч рублей для строительства своего загородного дома.