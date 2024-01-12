Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:15, 12 января 2024Из жизни

Мужчина отомстил пристававшему к его девушке коллеге откровенной фотографией

В Канаде мужчина отправил свое интимное фото приставшему к его девушке коллеге

Фото: Unsplash

Житель Канады из города Реджайна, провинция Саскачеван, отомстил бывшему коллеге за отправленные его девушке непристойные сообщения и прислал ему свое интимное фото. Об этом сообщает Daily Mirror.

23-летний Киаран Китинг-Шинделка рассказал, что его партнерша, Шалин Колдуэлл, получила посреди ночи сообщение от мужчины по имени Шон. В нем Киаран узнал своего бывшего коллегу. Шон поинтересовался, как поживает девушка, а затем начал приставать к ней и отправлять сообщения сексуального характера.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Пара решила отомстить мужчине и придумала, как его проучить. Киаран надел стринги Шалин и отправил от ее имени фотографию своей пятой точки Шону. Бывший коллега решил, что девушка прислала ему свою откровенную фотографию, и начал говорить о своих сексуальных желаниях. Тогда Киаран раскрыл правду и отправил ему необрезанное изображение, на котором было видно, кто именно позирует в трусах. Сразу после этого бывший коллега поспешно удалил свои сообщения из чата и заблокировал Шалин. «Надеюсь, мы преподали ему урок», — призналась журналистам пара.

Пользователи сети пришли в восторг от придуманного Киараном и Шалин плана мести. «Не все герои носят плащи», — написал один комментатор. «Некоторые носят женское белье!» — пошутил в ответ Киаран.

Ранее житель Китая по фамилии Чжэн публично унизил бывшую партнершу за измену и пожалел. Женщина состояла в близких отношениях с другим мужчиной, когда встречалась с Чжэном.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВВС США подвели итоги ударов по хуситам в Йемене

      В Петербурге двух мигрантов обвинили в совращении несовершеннолетних

      Взрыв газа произошел в жилом доме в российском регионе

      Неонацисты в США отказались от поддержки Украины

      Россиян предупредили о подорожании платного высшего образования

      Женщина забеременела в тюрьме после двух лет заключения

      Адвокат рассказала о жестком содержании россиянина Тордена в финской тюрьме

      68-летняя Лариса Долина показала фигуру в купальнике

      Сбежавшие из России фехтовальщики захотели выступать за США

      В Госдуме попросили МВД проверить рекламу отсрочки от армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости