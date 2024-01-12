Мужчина отомстил пристававшему к его девушке коллеге откровенной фотографией

В Канаде мужчина отправил свое интимное фото приставшему к его девушке коллеге

Житель Канады из города Реджайна, провинция Саскачеван, отомстил бывшему коллеге за отправленные его девушке непристойные сообщения и прислал ему свое интимное фото. Об этом сообщает Daily Mirror.

23-летний Киаран Китинг-Шинделка рассказал, что его партнерша, Шалин Колдуэлл, получила посреди ночи сообщение от мужчины по имени Шон. В нем Киаран узнал своего бывшего коллегу. Шон поинтересовался, как поживает девушка, а затем начал приставать к ней и отправлять сообщения сексуального характера.

Пара решила отомстить мужчине и придумала, как его проучить. Киаран надел стринги Шалин и отправил от ее имени фотографию своей пятой точки Шону. Бывший коллега решил, что девушка прислала ему свою откровенную фотографию, и начал говорить о своих сексуальных желаниях. Тогда Киаран раскрыл правду и отправил ему необрезанное изображение, на котором было видно, кто именно позирует в трусах. Сразу после этого бывший коллега поспешно удалил свои сообщения из чата и заблокировал Шалин. «Надеюсь, мы преподали ему урок», — призналась журналистам пара.

Пользователи сети пришли в восторг от придуманного Киараном и Шалин плана мести. «Не все герои носят плащи», — написал один комментатор. «Некоторые носят женское белье!» — пошутил в ответ Киаран.

Ранее житель Китая по фамилии Чжэн публично унизил бывшую партнершу за измену и пожалел. Женщина состояла в близких отношениях с другим мужчиной, когда встречалась с Чжэном.

