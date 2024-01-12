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16:10, 12 января 2024Из жизни

Россиянин крепко обнял друга на Новый год и случайно сломал ему лопатку

В Челябинской области мужчина обнял друга в Новый год и сломал ему лопатку

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель города Еманжелинска получил перелом лопатки из-за объятий во время новогодней ночи, но узнал об этом лишь 6 января. Об этом сообщает ИА «Первое областное».

66-летний Александр Винс обратился в Челябинскую областную клиническую больницу (ЧОКБ) почти через неделю после новогоднего застолья из-за боли в области плеча и спины. Ему сделали рентген, который показал перелом лопаточной кости, и прооперировали. Оказалось, что во время застолья на Новый год друг так крепко обнял его, что сломал ему лопатку.

«Сразу я и не понял. Больно и больно. Думал, пройдет. Первого января еще снег пошел чистить. Потом ходил на работу. И только шестого января попал в больницу. Сделали снимок — сказали, что перелом», — рассказал пострадавший.

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В пресс-службе ЧОКБ говорят, что в этом году южноуральцы отмечали праздник интенсивнее, чем обычно. Практически в каждом отделении не прекращалась экстренная госпитализация пациентов. Ближайшие две недели хирурги отделения экстренной травматологии будут оперировать тех, кто получил различные бытовые травмы в каникулы.

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      Антонина Черташ
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