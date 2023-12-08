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14:50, 8 декабря 2023Из жизни

Куривший мужчина внезапно выпал с балкона и выжил

В Таиланде куривший мужчина выпал с балкона третьего этажа и сломал ногу

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Житель Таиланда выпал с балкона третьего этажа и остался жив. Об этом сообщает The Thaiger.

Несчастный случай произошел в городе Паттайя рано утром 7 декабря. 27-летний уроженец Швейцарии по имени Луис курил на балконе и внезапно упал вниз. Мужчина выжил, однако сломал ногу и рассек бровь в результате падения.

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Друг Луиса, проживающий с ним в одной комнате, вызвал спасателей. Они нашли неподвижно лежавшего мужчину на земле под балконом. Спасатели оказали Луису первую помощь и доставили его в больницу для дальнейшего лечения. О текущем состоянии мужчины не сообщается. Друг пострадавшего не раскрыл подробности произошедшего.

Ранее в Бразилии женщина попала под поезд, когда ехала на автобусе. Водитель транспортного средства, в котором ехала женщина, пытался пересечь железнодорожный переезд перед приближающимся товарным составом, но не успел.

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