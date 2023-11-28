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08:00, 28 ноября 2023Из жизни

Поезд разрезал выпавшую из автобуса женщину пополам

Daily Mirror: в Бразилии женщина выпала из автобуса под колеса поезда

Фото: Nacho Doce / Reuters

В Бразилии женщина попала под поезд, когда ехала на автобусе. Об этом сообщает Daily Mirror.

Водитель городского автобуса, в котором ехала 37-летняя Джулия де Альбукерке Виолато, пытался пересечь железнодорожный переезд перед приближающимся товарным составом, но не успел. При столкновении женщина выпала из автобуса на рельсы и попала под колеса поезда, которые разрезали ее пополам. Также в результате аварии травмы разной степени тяжести получили еще пять пассажиров автобуса.

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Мать Джулии, 72-летняя Ана Роза, обвинила водителя автобуса в трагедии, заявив, что это «не несчастный случай, а преступление». Она рассказала, что Джулия везла одежду в благотворительный магазин, когда произошла катастрофа. «Она очень заботилась обо мне и любила меня, — она журналистам. — Не знаю, как я буду жить без нее».

Ранее сообщалось, что 27-летний житель США врезался в дерево на мотоцикл, пролежал три дня в канаве и выжил. Поисковая команда нашла его под насыпью. Мужчина считал, что пробыл там около часа.

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      Алиса Дмитриева
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