Поезд разрезал выпавшую из автобуса женщину пополам

Daily Mirror: в Бразилии женщина выпала из автобуса под колеса поезда

В Бразилии женщина попала под поезд, когда ехала на автобусе. Об этом сообщает Daily Mirror.

Водитель городского автобуса, в котором ехала 37-летняя Джулия де Альбукерке Виолато, пытался пересечь железнодорожный переезд перед приближающимся товарным составом, но не успел. При столкновении женщина выпала из автобуса на рельсы и попала под колеса поезда, которые разрезали ее пополам. Также в результате аварии травмы разной степени тяжести получили еще пять пассажиров автобуса.

Мать Джулии, 72-летняя Ана Роза, обвинила водителя автобуса в трагедии, заявив, что это «не несчастный случай, а преступление». Она рассказала, что Джулия везла одежду в благотворительный магазин, когда произошла катастрофа. «Она очень заботилась обо мне и любила меня, — она журналистам. — Не знаю, как я буду жить без нее».

Ранее сообщалось, что 27-летний житель США врезался в дерево на мотоцикл, пролежал три дня в канаве и выжил. Поисковая команда нашла его под насыпью. Мужчина считал, что пробыл там около часа.