Россиянин ударил ножом взявшего его на слабо родственника

В Дагестане спор родственников закончился ударом ножом в спину

В республике Дагестан уроженец Махачкалы ранил ножом взявшего его на слабо родственника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, причиной стало воровство одного из родственников, которого второй устроил на работу в кафе курьером, где сам трудился администратором. Узнав о том, что родственник украл из кассы свыше 3500 тысяч рублей, администратор избил его. В ответ избитый пригрозил ударить обидчика ножом. Тогда администратор вернулся и потребовал подтвердить свои слова делом.

Он снова избил родственника, и в процессе драки у того выпал нож. Осознав, что молодой человек не шутит, администратор кафе пытался сбежать, но получил удар ножом в спину. Пострадавший отправился к врачам, и ему была оказана медицинская помощь. Как отмечает издание, спустя некоторое время после конфликта они помирились.

