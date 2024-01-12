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10:25, 12 января 2024Силовые структуры

Россиянин ударил ножом взявшего его на слабо родственника

В Дагестане спор родственников закончился ударом ножом в спину

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В республике Дагестан уроженец Махачкалы ранил ножом взявшего его на слабо родственника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, причиной стало воровство одного из родственников, которого второй устроил на работу в кафе курьером, где сам трудился администратором. Узнав о том, что родственник украл из кассы свыше 3500 тысяч рублей, администратор избил его. В ответ избитый пригрозил ударить обидчика ножом. Тогда администратор вернулся и потребовал подтвердить свои слова делом.

Он снова избил родственника, и в процессе драки у того выпал нож. Осознав, что молодой человек не шутит, администратор кафе пытался сбежать, но получил удар ножом в спину. Пострадавший отправился к врачам, и ему была оказана медицинская помощь. Как отмечает издание, спустя некоторое время после конфликта они помирились.

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      Владимир Седов
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