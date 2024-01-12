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19:45, 12 января 2024Из жизни

В «Москвариуме» рассказали о непростых родах косатки Наи

KP.RU: роды косатки Наи в «Москвариуме» длились двое суток

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

После рождения детеныша косатки Наи биологи из «Москвариума» рассказали о непростых родах, которые длились двое суток. Подробностями они поделились с KP.RU.

По их словам, недавнее рождение косатенка в неволе стало первым случаем в России. Персонал «Москвариума» очень волновался, поскольку столь крупные морские млекопитающие, как косатки, почти никогда не приносят потомство в неволе. Нае — 11 лет, по меркам косаток она молодая, и эта беременность была для нее первой. Зачатие тоже произошло в неволе, причем партнера Наи Норда не стало за полгода до появления малыша: ветеринары не смогли его спасти после обострения язвы желудка. Биологи волновались, что потеря семьи станет для Наи огромным стрессом и на фоне потрясений у нее может произойти выкидыш. Поэтому за ее состоянием следили в круглосуточном режиме.

При этом Ная наблюдала за поведением взрослых косаток лишь в глубоком детстве, поэтому она никогда не видела, как они воспитывают потомство. На всякий случай ветеринары заранее приготовили смеси для вскармливания косатенка.

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Процесс родов был неспешным: от первых схваток до рождения малышки прошло почти двое суток, Нае кололи стимулирующие препараты. Пока она плавала в гигантском бассейне, рядом дежурила бригада ветеринаров, тренеров и биологов. Специалисты уже начали тревожиться, но утром 29 декабря Ная все же справилась. «Он плывет, он живой!», «Уже никто не верил, что это возможно», «Рожали вместе с Наей мы все», — такими эмоциями сквозь слезы делились биологи, когда увидели новорожденную.

Ная также освоила кормление, хотя это произошло не сразу. Процесс должен начаться в течение двух суток после родов. Косатки кормят своих малышей в движении, а Ная после родов не двигалась с места, потому что решила отдохнуть. Лишь на 40-й час после родов Ная начала плавать, и ее новорожденная дочка включилась в процесс. Биологи заключили, что пока со всеми материнскими заботами Ная справляется самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане косатки напали на судно и сорвали гонку на парусных яхтах. В течение 15 минут киты толкали корпус судна и плавали вокруг него.

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      Антонина Черташ
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