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09:09, 12 января 2024Силовые структуры

В Москве наркодилер угнал машину таможенников по дороге на допрос и скрылся

В Москве наркоторговец угнал машину таможенников по пути на допрос и скрылся

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков угнал служебную машину таможенников по пути на допрос. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчину задержали с поличным. Он сразу же согласился сотрудничать со следствием и обещал раскрыть всю информацию о своем кураторе. Когда его везли на допрос, офицер таможни вышел из машины, чтобы заправиться. В этот момент и случился угон.

Машину вычислили по камерам и нашли на Бескудниковском проезде, но уже без наркоторговца. Позднее дилера обнаружили в мусорке, где он прятался от правоохранителей. Его доставили в отделение.

Ранее в Нижневартовске задержанный по подозрению в распространении наркотиков попытался сбежать из отдела полиции, но сорвался и сломал позвоночник.

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      Варвара Митина
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