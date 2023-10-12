Наркодилер сломал позвоночник при попытке сбежать от российских полицейских

В Нижневартовске наркодилер при попытке сбежать из полиции сломал позвоночник

В Нижневартовске задержанный по подозрению в распространении наркотиков попытался сбежать из отдела полиции, но сорвался и сломал позвоночник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

19-летнего Нордибека, приехавшего в Россию на учебу, поймали с поличным во время закладки свертка с запрещенным веществом. При нем полицейские нашли четыре пакетика, еще четыре были изъяты из тайников по указанию молодого человека.

Во время допроса в отделе по контролю за оборотом наркотиков Нордибек попросился в туалет. Там от оттолкнул сопровождавшего его силовика и вылез в окно, чтобы по трубе спуститься на землю, однако не сумел удержаться и упал.

В результате инцидента молодой человек получил перелом позвоночника, пятки, а также ссадины на лице. Его госпитализировали, в больнице полицейские взяли задержанного под охрану.