Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:29, 12 октября 2023Силовые структуры

Наркодилер сломал позвоночник при попытке сбежать от российских полицейских

В Нижневартовске наркодилер при попытке сбежать из полиции сломал позвоночник

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижневартовске задержанный по подозрению в распространении наркотиков попытался сбежать из отдела полиции, но сорвался и сломал позвоночник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

19-летнего Нордибека, приехавшего в Россию на учебу, поймали с поличным во время закладки свертка с запрещенным веществом. При нем полицейские нашли четыре пакетика, еще четыре были изъяты из тайников по указанию молодого человека.

Во время допроса в отделе по контролю за оборотом наркотиков Нордибек попросился в туалет. Там от оттолкнул сопровождавшего его силовика и вылез в окно, чтобы по трубе спуститься на землю, однако не сумел удержаться и упал.

В результате инцидента молодой человек получил перелом позвоночника, пятки, а также ссадины на лице. Его госпитализировали, в больнице полицейские взяли задержанного под охрану.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Журналист Sputnik впал в кому после удара дрона ВСУ по Белгородской области. Его жена в реанимации, их дочь погибла

    Военный ВСУ получил пожизненный срок за расстрел мирных жителей в Мариуполе

    В ВСУ пожаловались на восприятие Западом боевых действий как видеоигры

    Минфин объяснил решение о продаже валютной выручки экспортерами в России

    Путин и Алиев встретились в Бишкеке

    Клава Кока опровергла слухи о беременности снимком в бикини

    Назван неочевидный вред вейпов

    Бывшая жена Максима Виторгана назвала отличия коренных москвичей от некоренных

    Стали известны сроки проведения учений ядерных сил НАТО

    Женщина засунула в рот слишком много зефира и перестала дышать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости