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16:36, 12 января 2024Забота о себе

Врач предупредил о тяжелых последствиях неправильного отогревания рук

Хирург Сенченко: отогревание рук в горячей воде грозит некрозом и ампутацией

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Отогревание рук в горячей воде грозит тяжелыми последствиями, предупредил доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко. О неправильных способах согреться он рассказал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Хирург обратил внимание, что из-за переохлаждения кровеносные сосуды сужаются, поэтому замерзшие конечности начинают болеть. Боль, по словам Сенченко, возникает из-за ишемии — нарушения кровоснабжения, вызывающего дефицит кислорода в тканях. «Если руки или ноги, особенно пальцы на них, очень сильно замерзли (но не обморожены), категорически нельзя отогревать их в горячей воде, под феном или механическим растиранием — с мазью, спиртом или без них», — разъяснил врач.

При резком отогревании мягких тканей рук и ног, продолжил Сенченко, резко возрастает их потребность в кислороде, однако сосуды еще спазмированы и сужены после переохлаждения. «Этот дисбаланс может привести к развитию некробиоза, ишемических процессов в тканях рук и ног. Далее при неблагоприятном течении последует некроз тканей, который в тяжелых случаях может привести даже к ампутации пальцев», — рассказал хирург.

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Он порекомендовал при замерзании обеспечить максимально медленное, бережное согревание конечностей.

Зачастую достаточно зайти в теплое помещение. Можно также надеть теплые шерстяные носки, варежки или лечь под теплое одеяло и ждать, пока температура рук и ног придет в норму

Илья Сенченкодоцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения

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      Александра Лисица
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