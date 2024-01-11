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20:03, 11 января 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о простом способе отличить аллергию на холод от обморожения

Врач Умнов: псориаз и болезнь Крона могут спровоцировать аллергию на холод

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Отличить аллергию на холод от обморожения непросто, так как в обоих случаях реакция аналогична. О способе, как не перепутать болезнь и аллергическую реакцию, порталу Life.ru рассказал россиянам врач-хирург Александр Умнов.

По его словам, хронические заболевания верхних дыхательных путей и кишечника могут спровоцировать аллергию на холод. Например, к таким болезням относятся синдром Рейно, псориаз, нейродерматит и болезнь Крона.

Аллергия на холод появляется чаще всего на лице, ушах, руках и других частях тела, которые постоянно находятся на морозе. «Обычно в виде покраснения, отечности и кожного зуда», — добавил врач. Для выявления истинной аллергии он порекомендовал приложить на открытый участок тела холодный предмет на 30 секунд. Появление зуда и покраснения подтвердит диагноз.

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Избавиться от аллергии на холод можно с помощью антигистаминных препаратов, которые наносятся на пораженные участки.

Ранее врач-терапевт Варвара Рубан предупредила о главных опасностях мороза. По ее словам, чаще всего страдают органы дыхания и конечности, которые можно обморозить.

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      Варвара Кошечкина
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