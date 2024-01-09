Врач предупредила о главных опасностях морозов

Врач Рубан предупредила о рисках для органов дыхания из-за морозов

Морозы, даже в условиях городской среды, могут представлять серьезную опасность для человека. Главные риски, в частности, могут быть связаны с органами дыхания, обморожением конечностей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Варвара Рубан.

«Первое, что чаще всего страдает в холодную погоду — органы дыхания. И причина этому кроется не только в отрицательной температуре воздуха, но и в привычке дышать ртом. При дыхании через рот воздух не очищается, не подогревается и не увлажняется, что часто приводит к заболеваниям горла и трахеи», — сказала Рубан.

Другой основной опасностью она назвала обморожения. Врач напомнила, что особенно быстро замерзают уши, нос и пальцы, поскольку они не имеют достаточной теплоизоляции в виде подкожного жира и находятся далеко от центрального источника тепла.

Продолжительный холод плохо сказывается на здоровье и может привести к гипоксии тканей, которая увеличивает вероятность спазмов сосудов, поэтому перед выходом на улицу необходимо защитить кожные покровы, используя жирные зимние крема. Обязательно надевать теплые варежки, — но не перчатки — для обеспечения физиологического кровообращения в пальцах рук, шапку, и шарф — это особенно важно для людей, страдающих сахарным диабетом Варвара Рубан врач-терапевт

При пренебрежительном отношении к одежде в морозную погоду, по словам Рубан, растет риск воспаления почек и мочевого пузыря, гинекологических заболеваний у женщин и заболеваний предстательной железы у мужчин.

Самыми уязвимыми перед сильными морозами, как отметила специалист, являются дети и пожилые люди старше 65 лет. Ответственно к защите своего организма должны также подходить люди, страдающие ОРВИ и бронхолегочными заболеваниями — им лучше вообще не выходить на улицу, чтобы не провоцировать обострение болезни и сопутствующие осложнения.

«Мороз особенно опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкий холод — сам по себе фактор, увеличивающий вероятность спазмов сосудов. Сердцу становится труднее прокачивать кровь через более узкие артерии, что зачастую является триггером появления или учащением приступов стенокардии у пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией», — предупредила Рубан.

Врач также обратила внимание на ряд общих правил выхода на улицу в особенно морозную погоду. Одежда, по ее словам, должна быть не просто теплой, а защищать все участки тела, в том числе лицо и руки. Для рук лучше использовать не перчатки, а варежки, поскольку только они способны обеспечить достаточную защиту от обморожения.

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