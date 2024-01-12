Женщина забеременела в тюрьме после двух лет заключения

В США заключенная забеременела в тюрьме после двух лет заключения

Женщина из США, которая оказалась за решеткой в июне 2022 года, забеременела через два года заключения. Об этом пишет NBC News.

28-летняя Дэйзи Линк позвонила родным из тюрьмы Turner Guilford Knight Correctional Center накануне Рождества и сообщила, что находится на четвертом месяце беременности. Никакими подробностями она не поделилась, потому что все звонки заключенных записываются. После этой новости ее сестра Кристал Баррето вместе с адвокатом обратились к администрации тюрьмы с требованием объяснить происходящее. По словам Баррето, она опасается за безопасность Линк. Представители тюрьмы при этом не дали никаких комментариев относительно того, кто мог стать отцом будущего ребенка Линк.

В том же исправительном заведении содержатся и мужчины, однако их камеры находятся на другом этаже. В настоящий момент рассматривается версия, что один из заключенных мог вступить в сексуальную связь с Линк. Как именно это могло произойти, пока неизвестно.

Линк отбывает срок за то, что выстрелила в своего партнера, и ранение оказалось фатальным для него. Однако, по словам ее адвоката Марлен Монтанер, этот отчаянный шаг был вызван агрессивным поведением партнера и регулярными побоями. Теперь Баррето и Монтанер борются за то, чтобы Линк перевели из тюрьмы под домашний арест с учетом ее беременности.

Благодаря усилиям Баррето и Монтанер администрация начала расследование происшествия. При этом, по их словам, Линк пыталась сообщить надзирателям о беременности и до Рождества, но над ней лишь посмеялись.

Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательница занялась сексом по телефону с заключенным и попала под суд. Когда администрация узнала об отношениях заключенного и надзирательницы, его перевели в другую тюрьму, а ее уволили.