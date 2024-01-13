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14:56, 13 января 2024Мир

Германия захотела отправить боевой корабль в Красное море

Германия планирует отправить в Красное море фрегат, оснащенный ракетами

Фото: U.S. Navy / Reuters

Германия заявила о намерении отправить фрегат «Гессен», оснащенный ракетами, в Красное море для участия в миссии Европейского союза (ЕС). Об этом говорится в материале газеты Welt am Sonntag.

Сообщается, что корабль оснащен зенитными ракетами и системой радиолокационной разведки. Германия намерена отправить его в Красное море первого февраля.

Также в материале газеты сообщается, что решение о миссии союза в Красном море будет принято 19 февраля главами МИД стран Европейского союза.

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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал хуситов к сдержанности, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию противостояния к Красном море. Он заявил, что Евросоюз вносит вклад в региональную стабильность.

Об атаке США и Великобритании на Йемен стало известно 12 января. Президент США Джо Байден заявил, что удары по государству хуситов носит оборонительный характер и призваны продемонстрировать им, что западные страны не готовы терпеть нападения на свои суда в Красном море.

Хуситы неоднократно атаковали западные суда в Красном море. В частности, 27 декабря 2023 года они обстреляли контейнеровоз MSC United после того, как хуситы из военнизированной группировки «Ансар Алла» дали предупредительные сигналы. 2 января они выпустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю, но не попали в него.

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