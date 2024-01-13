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01:02, 13 января 2024Мир

Евросоюз призвал хуситов к сдержанности

Боррель призвал хуситов к сдержанности и признал право стран защищать свои суда
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель призвал хуситов к сдержанности для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Также он признал право государств защищать свои суда от нападений хуситов. «Как напоминает резолюция Совбеза ООН 2722, государства имеют право защищать свои суда от подобных атак в соответствии с международным правом», — сказал он.

Боррель добавил, что Европейский союз продолжит вносить вклад в региональную стабильность.

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил глава Белого дома, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, Министерство иностранных дел Йемена пригрозило, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране. Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на пятницу, 12 января, в связи с агрессией западных государств.

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      Марина Совина
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