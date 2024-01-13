В США назвали цель Вашингтона на Ближнем Востоке

Томас-Гринфилд : США стремятся к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала цель Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Соединенные Штаты не хотят роста числа конфликтов на Ближнем востоке, а стремятся к снижению напряженности. «Наша цель проста: осуществить деэскалацию напряженности и восстановить стабильность в Красном море, соблюдая при этом основные принципы свободы судоходства», — сказала она.

Ранее Томас-Гринфилд на заседании Совбеза всемирной организации назвала удары по Йемену необходимостью и назвала их пропорциональными и соответствующими международному праву.

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил президент США Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации».