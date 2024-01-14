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18:09, 14 января 2024Культура

Российский актер и каскадер умер в 38 лет

Российский каскадер и актер Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский каскадер и актер Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщается на странице артиста на портале kino-teatr.ru.

Причина смерти пока не раскрывается. Отмечается, что артист скончался 12 января.

Захаренков принимал участие в съемках таких фильмов и сериалов, как «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним "Албанец"», «СОБР», «Геймеры», «Балканский рубеж», «Фантом», «Марго. Огненный крест», «Боец. Рождение легенды». Одной из последних его лент стала фэнтезийная картина «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном. Всего Захаренков снялся в 25 проектах, дебютировав в кино во второй половине 2000-х.

11 января стало известно о смерти народного артиста СССР и России, худрука Государственного академического Малого театра Юрия Соломина. Ему было 94 года.

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      Евгений Шульгин
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