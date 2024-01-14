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20:04, 14 января 2024Мир

Белый дом назвал цель операции в Йемене

Блинкен: Вашингтон не стремится к конфликту с Йеменом

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Вашингтон добивается прекращения нападений на суда в Красном море со стороны хуситов из движения «Ансар Аллах», но не стремится к конфликту с ними. Так координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил цель операции США в Йемене, передает ТАСС.

Выступая в эфире телеканала CBS, Блинкен подчеркнул, что «никто не хочет конфликта с хуситами». «Мы не стремимся к конфликту с Йеменом. В данном случае мы пытаемся прекратить нападения», — сказал он.

13 января стало известно, что американская и британская авиация возобновила удары по Йемену. Новые атаки были проведены по военно-морской базе в городе Ходейда на западе страны, которая находится под контролем хуситов.

В ночь на пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла», которым оказывает поддержку Иран. Они объяснили это ответом на постоянные обстрелы транспортных и боевых кораблей в Красном море, назвав целью операции лишение хуситов возможности атаковать суда. Утром в субботу авиация атаковала военную базу Ад-Длейми.

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      Евгений Шульгин
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