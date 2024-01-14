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20:05, 14 января 2024Россия

Бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства

Бывший владелец «Техносилы» Кокорич отказался от российского гражданства

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший владелец сетевых магазинов электроники «Техносила» Михаил Кокорич отказался от гражданства России. Об этом он написал в социальной сети LinkedIn, передает РИА Новости.

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной», — объявил Кокорич. Он объяснил свое решение тем, что не согласен с политикой российских властей.

В 2010-2012 годах Кокорич владел сетью гипермаркетов электроники «Техносила». Позже он руководил российской компанией Dauria Aerospace, бывшей резидентом Сколково. В июне 2014 года Dauria Aerospace стала первой российской частной компанией, запустившей спутники в космос. В 2017-м Кокорич основал в Соединенных Штатах космический стартап Momentus, который несколько лет спустя успешно испытал водно-плазменный двигатель в космосе.

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      Евгений Шульгин
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