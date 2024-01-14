Бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства

Бывший владелец «Техносилы» Кокорич отказался от российского гражданства

Бывший владелец сетевых магазинов электроники «Техносила» Михаил Кокорич отказался от гражданства России. Об этом он написал в социальной сети LinkedIn, передает РИА Новости.

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной», — объявил Кокорич. Он объяснил свое решение тем, что не согласен с политикой российских властей.

В 2010-2012 годах Кокорич владел сетью гипермаркетов электроники «Техносила». Позже он руководил российской компанией Dauria Aerospace, бывшей резидентом Сколково. В июне 2014 года Dauria Aerospace стала первой российской частной компанией, запустившей спутники в космос. В 2017-м Кокорич основал в Соединенных Штатах космический стартап Momentus, который несколько лет спустя успешно испытал водно-плазменный двигатель в космосе.