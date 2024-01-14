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13:50, 14 января 2024Мир

Глава службы общей безопасности Израиля уйдет в отставку после окончания войны

The Times of Israel: глава ШАБАК Израиля Ронен Бар уйдет в отставку после войны
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар уйдет в отставку сразу после окончания палестино-израильского конфликта. Такое мнение выразил изданию The Times of Israel экс-руководитель ШАБАК Яаков Перри.

Перри заявил, что лично разговаривал с Баром, и тот сообщил о намерении уйти в отставку с поста главы ШАБАК из-за ряда крупных ошибок израильской разведки, приведших к войне. «Я не сомневаюсь, что он станет одним из первых, кто передаст ключи. Его намерение — покинуть этот пост», — подчеркнул Перри.

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Журналисты издания также напомнили, что 15 октября 2023 года Бар уже признал личную ответственность за то, что сотрудники возглавляемых им спецслужб допустили атаку ХАМАС на юге Израиля.

Ранее Бар заявил о планах уничтожить всех членов палестинского радикального движения ХАМАС по всему миру. Он напомнил, что такую цель поставили власти страны, и пообещал, что все бойцы ХАМАС будут ликвидированы, даже если это займет несколько лет.

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      Алиса Дмитриева
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