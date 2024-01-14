Глава службы общей безопасности Израиля уйдет в отставку после окончания войны

The Times of Israel: глава ШАБАК Израиля Ронен Бар уйдет в отставку после войны

Глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар уйдет в отставку сразу после окончания палестино-израильского конфликта. Такое мнение выразил изданию The Times of Israel экс-руководитель ШАБАК Яаков Перри.

Перри заявил, что лично разговаривал с Баром, и тот сообщил о намерении уйти в отставку с поста главы ШАБАК из-за ряда крупных ошибок израильской разведки, приведших к войне. «Я не сомневаюсь, что он станет одним из первых, кто передаст ключи. Его намерение — покинуть этот пост», — подчеркнул Перри.

Журналисты издания также напомнили, что 15 октября 2023 года Бар уже признал личную ответственность за то, что сотрудники возглавляемых им спецслужб допустили атаку ХАМАС на юге Израиля.

Ранее Бар заявил о планах уничтожить всех членов палестинского радикального движения ХАМАС по всему миру. Он напомнил, что такую цель поставили власти страны, и пообещал, что все бойцы ХАМАС будут ликвидированы, даже если это займет несколько лет.