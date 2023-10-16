Глава Службы общей безопасности Израиля покаялся за допуск атаки ХАМАС
Глава контрразведки Израиля Бар взял ответственность за допуск атаки ХАМАС
Глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар взял на себя ответственность за допуск атаки ХАМАС на территорию страны 7 октября. Об этом сообщает израильский портал Ynet.
«Как человек, который руководит организацией, признаю, что ответственность лежит на мне», — написал глава израильской контрразведки в письме сотрудникам и их семьям.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в парламенте страны, что считает радикальное палестинское движение ХАМАС «новой формой нацизма». Он также призвал мир сплотиться в борьбе против этой угрозы.