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19:16, 16 октября 2023Мир

Глава Службы общей безопасности Израиля покаялся за допуск атаки ХАМАС

Глава контрразведки Израиля Бар взял ответственность за допуск атаки ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар взял на себя ответственность за допуск атаки ХАМАС на территорию страны 7 октября. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

«Как человек, который руководит организацией, признаю, что ответственность лежит на мне», — написал глава израильской контрразведки в письме сотрудникам и их семьям.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в парламенте страны, что считает радикальное палестинское движение ХАМАС «новой формой нацизма». Он также призвал мир сплотиться в борьбе против этой угрозы.

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    Семен Александров
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