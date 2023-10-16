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16:46, 16 октября 2023Мир

Израиль обвинил ХАМАС в нацизме

Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал ХАМАС новой формой нацизма
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в парламенте страны, что считает радикальное палестинское движение ХАМАС «новой формой нацизма». Об этом сообщает ТАСС.

Он также призвал мир сплотиться в борьбе против этой угрозы.

Ранее Нетаньяху на первом заседании нового кабмина чрезвычайного времени пообещал уничтожить ХАМАС. Премьер также добавил, что кабмин чрезвычайного времени работает круглосуточно как одна команда и единый фронт.

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    Дарья Балацкая
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