В Израиле раскрыли сбои в безопасности перед атакой ХАМАС

NYT: спецслужбы Израиля допустили крупные ошибки, которые привели к атаке ХАМАС

Успех атаки ХАМАС на приграничные с сектором Газа территории Израиля стал возможен из-за крупных ошибок, которые допустили спецслужбы Израиля, и их чрезмерной уверенности в системах дистанционного наблюдения за границей, укрепленности пограничных блокпостов, а также недостаточного количества разведданных от информаторов. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на четырех высокопоставленных израильских сотрудников службы безопасности.

Среди остальных просчетов системы безопасности сотрудники отметили неспособность контроля ключевых каналов связи между лидерами палестинских боевиков, недостаточную надежность оборудования за наблюдением, которую боевикам удалось отключить, а также неудовлетворительную аналитику правдивости перехваченных телефонных звонков между лидерами ХАМАС, которая привела к ошибочным суждениям о готовности ХАМАС к нападению.

Ранее в США объяснили способность ХАМАС начать масштабную операцию в Израиле отказом от использования цифровых технологий. Бет Саннер, бывший замглавы национальной разведки США, предположила, что группировка не использовала технических средств связи, а разбилась на ячейки, которые разработали единый план вторжения.

