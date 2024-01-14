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16:37, 14 января 2024Мир

На Украине заявили о подготовке договоров по безопасности с западными странами

В Киеве заявили о подготовке договоров по безопасности с США, Германией, Италии

Фото: Peter Druk / Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Киев готовит договоры о безопасности с западными странами. Его слова передает ТАСС.

«Такие же аналогичные документы, которые разрабатываются с рядом других стран, начиная с Соединенных Штатов, Германии, Италии, Франции, Канады, Польши», — высказался Власюк. По его словам, с перечисленными странами Киев готовит документы, которые направлены на предоставление гарантий безопасности для Украины.

12 января представитель Белого Дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.

Выделение финансирования блокирует республиканская оппозиция в Конгрессе, требуя у администрации Байдена сперва разобраться с миграционным кризисом и ситуацией на границе, а потом уже решать судьбу денег для Украины.

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