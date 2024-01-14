Французский военный призвал Россию дать Европе умереть самостоятельно

Европа находится в глубочайшем кризисе, однако России стоит остаться в стороне и не пытаться освобождать ее, как когда-то. С таким призывом выступил бывший солдат армии Франции, посещающий Донбасс, Николя.

По его словам, проблемы кроются в некомпетентности руководства и Европа сама виновата в своем нынешнем положении. Этим странам стоит позволить умереть самостоятельно, постепенно, убежден Николя.

Не надо, не стоит, потому что сами европейцы дураки, пусть они сами и разбираются со своими элитами. Не надо! Ни одного русского солдата не надо отправлять Николя бывший военнослужащий французской армии

Кроме того, военный заявил, что экономика Евросоюза выходит из строя, поскольку руководство стран некомпетентно и не квалифицировано. Николя отметил, что «у ворот России поднимается новый мир», создается новый мировой порядок. Арабский, азиатский и африканский мир поднимаются, а Европа уходит вниз, заключил он.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Германии заявил о падении доверия к правительству

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что правительству страны под руководством канцлера Олафа Шольца следует лучше объяснять свои решения населению. По его мнению, решения, принимаемые властями, недостаточно качественно доносятся до людей.

Говоря о бушующих в республике протестах фермеров, Штайнмайер призвал выйти на диалог с недовольными. По его словам, молчание может быть вредным обеим сторонам конфликта.

Экономике Европы предрекли усиление кризиса в 2024 году

Как отмечает Financial Times, резкое сокращение государственных расходов в ряде стран еврозоны может негативным образом сказаться на перспективах экономического роста всего региона в 2024 году. В числе основных пострадавших от снижения объемов госрасходов, по мнению экспертов, окажутся страны с большим объемом госдолга. Речь идет в первую очередь об Италии, однако бюджетный кризис может не обойти стороной и ведущие государства региона, включая Германию.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Федерального статистического управления ФРГ сообщило об усилении экономического кризиса в Германии — с наибольшими трудностями столкнулись представители немецкого машиностроительного сектора. В этой отрасли спад производства по итогам октября 2023 года составил 13,5 процента в месячном выражении.

Путин заявил о трагедии Европы

По словам российского лидера Владимира Путина, зависимость Европы от США не даст ей защитить собственные интересы. Он отметил, что эта зависимость не позволяет «реализовывать главное, ради чего их люди избирали» — защищать интересы своих стран и народов.

Глава государства добавил, что европейские элиты утратили чувство национального самосознания. В Соединенных Штатах принимаются законы, которыми переманивают целые предприятия и чуть ли не отрасли из Европы, отметил Путин. В то же время европейские коллеги, хоть и не все, но соглашаются с таким сценарием.