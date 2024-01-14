Снимавших пранки в московском метро задержала полиция

Всех троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро Москвы, задержали

Троих пранкеров, которые снимали ролики в московском метро, задержала полиция. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Все трое привлечены к административной ответственности, уточнила Волк.

Мужчины выкладывали в интернет ролики, в которых бегали по крышам вагонов, били ногой по поездам и инсценировали драку.

Кроме того, как уточняет РИА Новости, столичный Дептранс готовит к пранкерам иск о возмещении нанесенного подземке урона.