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21:16, 14 января 2024Силовые структуры

Снимавших пранки в московском метро задержала полиция

Всех троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро Москвы, задержали

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Троих пранкеров, которые снимали ролики в московском метро, задержала полиция. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Все трое привлечены к административной ответственности, уточнила Волк.

Мужчины выкладывали в интернет ролики, в которых бегали по крышам вагонов, били ногой по поездам и инсценировали драку.

Кроме того, как уточняет РИА Новости, столичный Дептранс готовит к пранкерам иск о возмещении нанесенного подземке урона.

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      Марина Совина
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