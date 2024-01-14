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18:04, 14 января 2024Мир

Военные в США запретили спасать тонущих в реке мексиканских беженцев

Пограничникам США запретили спасать трех тонущих в реке беженцев из Мексики

Фото: Jay Janner / American-Statesman / USA Today Network / Reuters

Военное ведомство Техаса запретило пограничникам спасать трех тонувших в реке Рио-Гранде беженцев. Об этом сообщает Aljazeera.

Согласно заявлению сотрудника пограничной службы США Генри Куэльяра, информация о женщине и детях, пытающихся проникнуть в США из Мексики, поступила к ним в пятницу, 12 января.

Не сумев связаться с властями Техаса по телефону, пограничники лично отправились к представителям Военного ведомства и Национальной гвардии Техаса. По словам Куэльяра, военные заявили, что они отказывают в доступе к мексиканцам даже в случае возникновения экстренной ситуации. Спасти мигрантов не удалось.

«Это трагедия, и государство несет за нее ответственность», — подчеркнул сотрудник погранслужбы.

Представитель министерства нацбезопасности США Луис Миранда, в свою очередь, добавил, что политика губернатора Техаса «жестока, опасна и бесчеловечна».

Ранее американский сенатор Джо Манчин заявил, что Белый дом в скором времени сможет заключить новую сделку с республиканскими сенаторами. В рамках нее власти США будут вынуждены ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на территории государства, в обмен на новую военную помощь Киеву.

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      Алина Черненко
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