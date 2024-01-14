ВСУ за сутки атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки атаковали шесть белгородских муниципалитетов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали шесть муниципалитетов на территории региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, 13 января атакам подверглись Белгородский, Борисовский и Краснояружский районы, а также Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа.

Губернатор рассказал, что в Грайворонском городском округе в результате удара дронов-камикадзе пострадали двое местных жителей. Один мужчина получил осколочные ранения лица, а второй — сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности.

«Сейчас пострадавшие находятся в больницах, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при атаке беспилотников в Мокрой Орловке в Белгородской области выросло до двух. Мужчина с сотрясением головного мозга и слепым ранением нижней конечности обратился за медицинской помощью самостоятельно, а второй пострадавший с множественными ранениями мягких тканей лица был направлен в местную больницу.

