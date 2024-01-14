ВСУ за сутки атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали шесть муниципалитетов на территории региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, 13 января атакам подверглись Белгородский, Борисовский и Краснояружский районы, а также Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа.
Губернатор рассказал, что в Грайворонском городском округе в результате удара дронов-камикадзе пострадали двое местных жителей. Один мужчина получил осколочные ранения лица, а второй — сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности.
«Сейчас пострадавшие находятся в больницах, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших при атаке беспилотников в Мокрой Орловке в Белгородской области выросло до двух. Мужчина с сотрясением головного мозга и слепым ранением нижней конечности обратился за медицинской помощью самостоятельно, а второй пострадавший с множественными ранениями мягких тканей лица был направлен в местную больницу.