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13:36, 14 января 2024Россия

ВСУ за сутки атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки атаковали шесть белгородских муниципалитетов

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали шесть муниципалитетов на территории региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, 13 января атакам подверглись Белгородский, Борисовский и Краснояружский районы, а также Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа.

Губернатор рассказал, что в Грайворонском городском округе в результате удара дронов-камикадзе пострадали двое местных жителей. Один мужчина получил осколочные ранения лица, а второй — сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности.

«Сейчас пострадавшие находятся в больницах, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при атаке беспилотников в Мокрой Орловке в Белгородской области выросло до двух. Мужчина с сотрясением головного мозга и слепым ранением нижней конечности обратился за медицинской помощью самостоятельно, а второй пострадавший с множественными ранениями мягких тканей лица был направлен в местную больницу.

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      Алина Черненко
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