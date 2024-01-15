Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:35, 15 января 2024Экономика

Экономист оценил шансы Киева получить средства от «репарационных» облигаций

Зубец: история о выплате репараций существует только в мозгу политиков Украины

Фото: Александр Яловой / Коммерсантъ

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с «Известиями» оценил шансы Киева получить средства от «репарационных» облигаций.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина может заработать 300 миллиардов долларов на облигациях, обеспеченных будущими исками к Москве. Данный механизм позволит обойти проблемы, которые могут возникнуть в случае передачи Киеву заблокированных за рубежом российских активов.

По словам экономиста, шансы на то, что международные инвесторы купят эти облигации, крайне незначительные. История о том, что Москва должна заплатить «какие-то репарации», существует только в мозгу у украинских и западных политиков, заявил Зубец, подчеркнув, что Россия не будет ничего платить.

Зубец назвал крайне незначительными риски того, что Россия потерпит военное поражение и будет вынуждена платить репарации. «Сегодня в мире вообще никто о репарациях не говорит. Действительно, можно пытаться придумать такой проект, выпустить облигации, но шансы, что какие-то международные инвесторы купят эти облигации, крайне незначительные», — заключил он.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число пострадавших при пожаре на складе Wildberries в Петербурге возросло

      Обнаружены пять разновидностей болезни Альцгеймера

      В Госдуме призвали запретить мужчинам одну медицинскую процедуру

      Румынские фермеры вновь заблокировали движение фур с Украины на двух КПП

      Искусственный интеллект обвинили в усугублении глобальной проблемы

      Российские войска сбили три ракеты «Точка-У» в зоне проведения спецоперации

      Мартин Скорсезе назвал актера-гения кинематографа

      Российские войска нанесли удар по базе горючего ВСУ

      Ведущий случайно выругался в прямом эфире

      В России выросли биржевые цены на бензин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости