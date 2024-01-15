Экономист оценил шансы Киева получить средства от «репарационных» облигаций

Зубец: история о выплате репараций существует только в мозгу политиков Украины

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с «Известиями» оценил шансы Киева получить средства от «репарационных» облигаций.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина может заработать 300 миллиардов долларов на облигациях, обеспеченных будущими исками к Москве. Данный механизм позволит обойти проблемы, которые могут возникнуть в случае передачи Киеву заблокированных за рубежом российских активов.

По словам экономиста, шансы на то, что международные инвесторы купят эти облигации, крайне незначительные. История о том, что Москва должна заплатить «какие-то репарации», существует только в мозгу у украинских и западных политиков, заявил Зубец, подчеркнув, что Россия не будет ничего платить.

Зубец назвал крайне незначительными риски того, что Россия потерпит военное поражение и будет вынуждена платить репарации. «Сегодня в мире вообще никто о репарациях не говорит. Действительно, можно пытаться придумать такой проект, выпустить облигации, но шансы, что какие-то международные инвесторы купят эти облигации, крайне незначительные», — заключил он.