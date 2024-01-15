Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:25, 15 января 2024Бывший СССР

На Украине подсчитали количество изъятого у граждан оружия за 2023 год

Нацполиция Украины: за 2023 год у граждан изъяли более 5 тысяч единиц оружия

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

За 2023 год у граждан Украины изъяли более 5 тысяч единиц огнестрельного оружия. О таком количестве сообщила Национальная полиция Украины в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«За 2023 год из незаконного обращения изъято 5168 единиц оружия», — подсчитали в Нацполиции. Среди изъятого оружия — автоматы, пистолеты, револьверы, гранатометы и переделанное огнестрельное оружие.

Кроме того, украинские правоохранители изъяли более 1,8 миллиона боеприпасов и патронов, около 18 тысяч гранат и 17 тысяч мин, запалов и взрывных устройств и порядка 3 тонн взрывчатых веществ.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что на руках у граждан страны имеется большое количество огнестрельного оружия. «Есть цифры, что на руках у наших граждан по окончании войны может быть до трех миллионов единиц оружия», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число пострадавших при пожаре на складе Wildberries в Петербурге возросло

      Обнаружены пять разновидностей болезни Альцгеймера

      В Госдуме призвали запретить мужчинам одну медицинскую процедуру

      Румынские фермеры вновь заблокировали движение фур с Украины на двух КПП

      Искусственный интеллект обвинили в усугублении глобальной проблемы

      Российские войска сбили три ракеты «Точка-У» в зоне проведения спецоперации

      Мартин Скорсезе назвал актера-гения кинематографа

      Российские войска нанесли удар по базе горючего ВСУ

      Ведущий случайно выругался в прямом эфире

      В России выросли биржевые цены на бензин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости