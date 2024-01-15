На Украине подсчитали количество изъятого у граждан оружия за 2023 год

Нацполиция Украины: за 2023 год у граждан изъяли более 5 тысяч единиц оружия

За 2023 год у граждан Украины изъяли более 5 тысяч единиц огнестрельного оружия. О таком количестве сообщила Национальная полиция Украины в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«За 2023 год из незаконного обращения изъято 5168 единиц оружия», — подсчитали в Нацполиции. Среди изъятого оружия — автоматы, пистолеты, револьверы, гранатометы и переделанное огнестрельное оружие.

Кроме того, украинские правоохранители изъяли более 1,8 миллиона боеприпасов и патронов, около 18 тысяч гранат и 17 тысяч мин, запалов и взрывных устройств и порядка 3 тонн взрывчатых веществ.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что на руках у граждан страны имеется большое количество огнестрельного оружия. «Есть цифры, что на руках у наших граждан по окончании войны может быть до трех миллионов единиц оружия», — сказал он.