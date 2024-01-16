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08:15, 16 января 2024Россия

Мэр раскрыл последствия попытки атаки ВСУ на Воронеж

Мэр Воронежа сообщил о выбитых окнах в четырех жилых домах при попытке атаки ВСУ
Вадим Кстенин

Вадим Кстенин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В результате попытки атаки Воронежа беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались выбиты окна в четырех домах. Последствия налета беспилотников раскрыл мэр российского города Вадим Кстенин в Telegram-канале.

«В результате ночного налета также пострадали окна в четырех жилых домах по улице Острогожской (67, 67а, 67б, 67в). Там обошлось без возгораний и других серьезных последствий», — сообщил градоначальник.

Кстенин со ссылкой на управу района доложил, что, по предварительным данным, общее число поврежденных окон из-за последствий атаки ВСУ оценивается более чем в три десятка. Введенный в городе режим ЧС поможет оперативно устранить последствия взрывов. Жителям, чье имущество пострадало, компенсируют ущерб.

Украинские беспилотники атаковали Воронежскую область в ночь на вторник, 16 января. Сначала над регионом сбили три украинских дрона, затем средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников и перехватили еще три. Из-за атаки пострадала девочка 2013 года рождения, в Воронеже ввели режим ЧС.

Помимо Воронежской под удар попала и Белгородская область. Там сначала ликвидировали один дрон, затем Минобороны отчиталось о еще четырех пораженных беспилотных аппаратах.

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      Анастасия Шейкина
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