Мощный ветер на популярном горнолыжном курорте Сочи попал на видео

Мощный ветер на сочинской «Красной поляне» попал на видео

Мощный ветер на популярном сочинском горнолыжном курорте «Красная поляна» попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Краснодар и Край».

По данным источника, стихия ограничила движение на некоторых канатных дорогах и горнолыжных трассах. На кадрах видно, как потоки сильного ветра практически сбивают людей с ног.

При этом отмечается, что обстановка находится под контролем оперативного штаба. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что на территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Во вторник, 16 января, и среду, 17 января, из-за активного таяния снега и ожидаемых осадков в районе рек на юго-западной территории региона и Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды. Местами они будут превышать неблагоприятные отметки.