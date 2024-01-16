Мощный ветер на популярном горнолыжном курорте Сочи попал на видео
Мощный ветер на популярном сочинском горнолыжном курорте «Красная поляна» попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Краснодар и Край».
По данным источника, стихия ограничила движение на некоторых канатных дорогах и горнолыжных трассах. На кадрах видно, как потоки сильного ветра практически сбивают людей с ног.
При этом отмечается, что обстановка находится под контролем оперативного штаба. Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что на территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Во вторник, 16 января, и среду, 17 января, из-за активного таяния снега и ожидаемых осадков в районе рек на юго-западной территории региона и Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды. Местами они будут превышать неблагоприятные отметки.