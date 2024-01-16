Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на Кубани объявили штормовое предупреждение 16 и 17 января

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Краснодарскому краю опасности россиянам сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, во вторник, 16 января, и среду, 17 января, из-за активного таяния снега и ожидаемых осадков в районе рек на юго-западной территории региона и Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды. Отмечается, что местами они будут превышать неблагоприятные отметки.

В экстренных ситуациях спасатели рекомендуют гостям и жителям Кубани быстро собрать необходимые вещи (документы, лекарства, продукты, ценности) и по возможности немедленно покинуть зону затопления.

«Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста, они подлежат эвакуации в первую очередь, — говорится в сообщении. — Перед выходом из помещения отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах».

Ранее на территории Краснодарского края уже объявляли штормовое предупреждение. Отмечалось, что с 16 по 18 января в горах Краснодарского края (помимо Сочи) и Республике Адыгея выше 1,5 тысячи метров будет лавиноопасно.

